Компания JKX Oil&Gas вышла на Люксембургскую фондовую биржу

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas с 11 июля ввела свои гарантированные конвертируемые облигации на 40 млн долл. в листинг на Люксембургской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, облигации - со сроком погашения в 2018 году с годовым купоном в размере 8%.

Как сообщал УНИАН, JKX Oil&Gas в 2013 году намерена вложить до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине.

JKX Oil&Gas увеличила в апреле 2013 года суточную добычу нефти и газа по сравнению с первым кварталом 2013 года на 71% - до 11,713 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.