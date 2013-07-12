Star Group построила первую очередь самой мощной солнечной электростанции в Украине

Словацкая Star Group завершила строительство в Каховском районе Херсонской области первой очереди 120-мегаватной наземной сетевойсолнечной электростанции (СЭС) – крупнейшей в Украине по показателю установленной мощности.

Как сообщила пресс-служба Национальной комиссии регулирования энергетики (НКРЭ), регулятор в четверг принял решение выдать ООО "Стар Юг Энерго" (Херсон) лицензию на производство электроэнергии.

"Стар Юг Энерго", которое будет продавать производимую электростанцией электроэнергию, является дочерней компанией Star EU a.s.

Строительство СЭС началось в декабре прошлого года. Общая сумма инвестиций может превысить EUR200 млн.

Генерируемая электростанцией электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему, а затем поставляться в близлежащие населенные пункты.

Как сообщалось, по данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ), инвестиции в развитие солнечной энергетики Украины в первом полугодии превысили 360 млн евро, за этот период были введены в эксплуатацию 12 СЭС. Общая установленная мощность таких электростанций, введенных в эксплуатацию за шесть месяцев, достигла 167,7 МВт – больше, чем за весь прошлый год (130,5 МВт). В результате установленная мощность СЭС с начала года возросла на 51,4% и по состоянию на 1 июля 2013 года составила 494 МВт.

По данным АПЕУ, до конца года будут построены еще 7 солнечных электростанций общей установленной мощностью около 50 МВт.

Украина взяла на себя обязательство перед Европейским энергетическом сообществом к 2020 году увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 11%. Развитие возобновляемой энергетики ведет к сокращению выбросов парниковых газов и тем самым препятствует изменению климата, а также повышает энергонезависимость за счет сокращения импорта ископаемого топлива.