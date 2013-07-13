Власти Евросоюза решили ограничить использование биотоплива

Европейский парламент проголосовал за ограничение доли использования биотоплива на основе продовольственных культур до 5,5% от общего объема топлива, которое используется в транспортном секторе.

При этом совсем недавно в ЕС планировали активизировать разработку биотоплива. Была официально поставлена цель: к 2020 году использование биотоплива в транспортных средствах должно увеличиться до 10%. Однако впоследствии в ЕС пришли к выводу, что производство биотоплива из продовольственных культур все-таки может привести к росту цен на еду. Кроме того, также появились опасения, что биотопливо является далеко не таким “экологически чистым”, как предполагалось ранее, сообщают "Вести Экономика".

В Европе по-прежнему хотят увеличить долю использования возобновляемых источников до уровня в 10% к 2020 году. Однако теперь это планируется сделать за счет увеличения доли электромобилей и биотоплива на основе непродовольственных культур (которое пока не получило широкого распространения).

Новые правила, скорее всего, приведут к сокращению общего финансирования сегмента производства и разработки биотоплива в Европе.