Россия обнародовала данные о запасах нефти

Объем запасов нефти в РФ на 1 января 2012 года составлял 17,8 миллиарда тонн, газа - 48,8 триллиона кубометров по категории АВС1; по категории С2 запасы нефти оцениваются в 10,9 миллиарда тонн, газа - в 19,6 триллиона кубометров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, который обнародовал информацию на совещании о госбалансе и классификации запасов нефти и газа.

Ранее, 5 июля, правительство РФ приняло постановление, снимающее гриф секретности со сведений о балансовых запасах нефти и газа, растворенного в нефти. До этого они являлись государственной тайной. Министр пояснил, что озвученная информация по запасам является официальной, в отличие от ранее публиковавшихся оценок. "Это официальные данные, все остальное - спекуляции", - сказал Донской журналистам перед совещанием.

Он добавил, что в 2012 году по результатам геологоразведки разведанные запасы жидких углеводородов в РФ (нефть и газовый конденсат) приросли на 650 миллионов тонн, свободного газа - на 800 миллиардов кубометров. Открыто 49 месторождений, в том числе месторождение Великое (ЗАО "Нефтегазовая компания АФБ"), извлекаемые суммарные запасы которого по категориям С1+С2 составляют 42,3 миллиона тонн нефти; имени Мазура (ОАО "Роснефть") - 39,7 миллиона тонн нефти; месторождение Ильбокичское (ОАО "Газпром") - 59 миллиардов кубометров газа.

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