Ставицкий назвал сроки строительства Днепровской ГАЭС

Строительство первой очереди Днепровской ГАЭС завершится в 2015 году.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сегодня в ходе заседания оперативного штаба по строительству Днестровской ГАЭС в Черновицкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В частности, по словам Ставицкого, предполагается завершение строительства первой очереди Днестровской ГАЭС в составе трех гидроагрегатов с введением в эксплуатацию гидроагрегата № 2 в 2014 году и гидроагрегата № 3 в 2015 году.

Общая мощность трех гидроагрегатов Днестровской ГАЭС составит 972 МВт.

«Строительство Днестровской ГАЭС является одним наиболее капиталоемких инфраструктурных объектов Украины, как по масштабам строительных работ, так и по объемам финансирования. Кроме этого, реализация проекта ярко демонстрирует уровень технологий, которые может сегодня предложить наше государство», - заявил Ставицкий.

Он подчеркнул, что Минэнергоугля и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для завершения строительства станции и обеспечения финансирования в полном объеме.