Президент Франции заявил, что не допустит добычи сланцевого газа на территории страны

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не допустит добычи сланцевого газа на территории страны, так как это сопряжено с экологическими рисками.

"Я вам отвечу очень просто: пока я занимаю пост президента, добычи сланцевого газа во Франции не будет", - сказал Олланд в телеинтервью по случаю Дня взятия Бастилии, передает РИА "Новости".

Президент напомнил, что в 2011 году, когда социалисты еще не пришли к власти, парламент проголосовал за запрет добычи сланцевого газа методом гидроразрыва.

По словам Олланда, нынешнее парламентское большинство не станет вносить изменения в законодательство, поскольку добыча сланцевого газа сопряжена со слишком высокими рисками для экологической обстановки.

Как сообщал УНИАН, в июне немецкие политики не смогли ввести мораторий на добычу сланцевого газа, закон отложен до следующих парламентских выборов, запланированных на конец сентября 2013 года.

Напомним, в 2011 году Кабинет министров Украины постановлениями №1297 и №1298 утвердил условия конкурсов по заключению соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell. 25 января 2013 года в Давосе было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Cоглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до конца 2013 года.

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