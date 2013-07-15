Цена нефти растет на статданных из Китая и новостях с Ближнего Востока

На мировых торгах в понедельник, 15 июля, цены на нефть растут на фоне публикации макроэкономической статистики из Китая и новостей с Ближнего Востока.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,05% - до 108,86 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,04% и составила 105,99 доллара за баррель,передает Bloomberg.

В понедельник, 15 июля, опубликованы данные, согласно которым, рост ВВП Китая в апреле - июне текущего года составил 7,5% против 7,7% в первом квартале, совпав с прогнозами аналитиков. Розничные продажи в стране в июне выросли на 13,3% по сравнению с маем. Аналитики прогнозировали рост на 12,9%. Однако, рост промышленного производства в стране в июне составил 8,9% против 9,2% в мае, в то время как аналитики ожидали роста на уровне 9,1%.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где днем ранее, 14 июля, минометный снаряд, выпущенный из Сирии, упал на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив ущерба. Об инциденте военные уведомили миротворцев ООН, которые обеспечивают на Голанах режим израильско-сирийского разъединения. В прошлом на подобные обстрелы Израиль не раз отвечал огнем на поражение.