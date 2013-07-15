Украина за 5 месяцев сократила импорт газа до 3,95 млрд долл.

Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26,8% - до 3,95 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в мае Украина импортировала природного газа на 343,925 млн долл., что на 62,9% меньше мая 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого в Украину газа составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26,8% - до 9,379 млрд куб. м.

В мае 2013 года импорт газа уменьшился по сравнению с маем 2012 года более чем в два раза - до 0,82 млрд куб. м.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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