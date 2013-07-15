Украина незначительно снизила экспорт угля

Украина в январе-мае 2013 года сократила экспорт угля в денежном выражении на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 265,078 млн долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт угля в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года сократился на 13,2% - до 67,392 млн долл.

Импорт угля за первые пять месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 37,6% - до 881,586 млн долл. При этом в мае т.г. импорт угля

составил 205,835 млн долл., что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7% - до 33,8 млн тонн с 36,4 млн тонн.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, в 2013 году планирует увеличить экспорт угля по сравнению с 2012 годом на 46% - до 4 млн тонн с 2,745 млн тонн. С этой целью ДТЭК создал в Швейцарии трейдинговую компанию DTEK Trading SA для прямого выхода на энергетические рынки Европы.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк). Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В 2012 году ДТЭК по сравнению с 2011 годом увеличил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68% - до 5,9 млрд грн.