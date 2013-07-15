Украина сократила импорт нефти более чем в 5 раз

Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 5,6 раз - до 143,049 млн долл. с 803,646 млн долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в мае 2013 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем почти в 4 раза - до 14,811 млн долл. с 57,63 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 201,4 тыс. тонн по сравнению с 764,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-мае текущего года сократилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,278 млн тонн.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Украина имеет шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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