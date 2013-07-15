«Нафтогаз» требует от компании «Газ Украины» 1,6 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», не удовлетворившись предыдущими судебными решениями, в судебном порядке требует от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 1,593 млрд грн.

Об этом сказано в документе, который имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, «Нафтогаз» 12 июля 2013 года подал апелляционную жалобу в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела назначено на 24 июля 2013 года.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, однако детали дела не раскрывает.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2013 года «Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд города Киева к компании «Газ Украины», требуя возврата 1,593 млрд грн.

В конце марта 2013 года «Нафтогаз Украины» подал семь исков в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 7,7 млрд грн.

Однако суд отказывает «Нафтогазу» в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что в данный момент компания "Газ Украины" находится в процессе реорганизации в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» продолжает подавать апелляционные иски в Хозяйственный суд Киева с просьбой удовлетворить его требования.

В начале апреля 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал лично разобраться с судебными исками НАК «Нафтогаз Украины» к своим дочерним компаниям «Укртрансгаз» и «Газ Украины».

Министр создал комиссию по изучению ситуации, сложившейся в результате встречных исков внутри компании, назвав недопустимым, чтобы материнская компания судилась с дочерней компанией.

Справка УНИАН. Компания "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.