«Киевэнерго» направит более 20 млн грн на реконструкцию подстанции «Днепровская»

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» намерена до конца 2014 года направить более 20 млн грн на реконструкцию электрической подстанции 110/6 кВ «Днепровская», которая обеспечивает электроснабжение насосной станции «Киевводоканала», сообщает пресс-служба компании.

«За 2013 «Киевэнерго» осуществит закупку основного оборудования и работ на сумму 13,5 млн гривен. В 2014 году компания выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы, потратив на реконструкцию подстанции около 8 млн гривен, и до конца года введет ее в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на протяжении 2013-2014 гг. на подстанции «Днепровская» будет произведена замена силового оборудования 110 кВ, релейной защиты, установлены современные приборы автоматизации и телемеханики. «Частично будет заменено оборудование 6 кВ, которое находится на балансе ОАО «АК «Киевводоканал», - отмечается в сообщении.

В тоже время в компании подчеркнули, что финансирование реконструкции подстанции «Днепровская» осуществляется за счет инвестиционной программы «Киевэнерго».

Ранее сообщалось, что «Киевэнерго» в 2013 году направит более 40 млн грн на реконструкцию электрической подстанции «Печерская» класса напряжения 35/10 кВ.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Подстанция 110/6 кВ «Днепровская» была введена в эксплуатацию в 1976 году, поэтому оборудование, которое там используется, исчерпало свой срок эксплуатации.