«Укртрансгаз» привлечет у «Альфа-Банка» кредит на 24,9 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у «Альфа-Банка» кредит в размере 24,9 млн долл.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость обслуживания данной кредитной линии составит 3,248 млн долл.

Кредитные средства привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подписания договора — 14 августа текущего года.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года компания «Укртрансгаз» завершила в Министерстве юстиции процедуру перерегистрации в публичное акционерное общество (ПАО «Укртрансгаз»).

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков.

Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».