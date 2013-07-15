«Укртрансгаз» привлечет у «Альфа-Банка» кредит на 24,9 млн долл.
Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у «Альфа-Банка» кредит в размере 24,9 млн долл.
Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».
Согласно сообщению, стоимость обслуживания данной кредитной линии составит 3,248 млн долл.
Кредитные средства привлекаются сроком на один год.
Конечный срок подписания договора — 14 августа текущего года.
Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года компания «Укртрансгаз» завершила в Министерстве юстиции процедуру перерегистрации в публичное акционерное общество (ПАО «Укртрансгаз»).
Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.
«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.
100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».
«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков.
Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».