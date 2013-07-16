"Газпром" объявил тендер на создание планшета для Миллера за 3,7 млн долларов

"Газпром" объявил тендер на создание планшетного компьютера на базе iOS для председателя правления Алексея Миллера с максимальной ценой 119,748 миллиона рублей (приблизительно 3,7 млн долл.).

Тендер объявлен на оказание услуг по разработке мобильного автоматизированного рабочего места председателя правления ОАО "Газпром". Вскрытие конвертов состоится 22 июля, передает ПРАЙМ.

Как говорится в конкурсной документации, мобильное автоматизированное рабочее место председателя правления ОАО "Газпром" - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения информационной поддержки принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности группы "Газпром" независимо от наличия доступа к стационарному АРМ с использованием мобильных устройств.

Мобильное АРМ должно быть основано на функциональности стационарного АРМ. Мобильное АРМ предназначено для взаимодействия с системой корпоративного хранения данных (КХД) на базе ключевых показателей эффективности (КПЭ), включая обработку информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ОАО "Газпром" из системы КХД на базе КПЭ.