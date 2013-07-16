"Роснефть" инвестирует 1 трлн руб. в региональные проекты

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания может инвестировать в проекты Восточной Сибири и Дальнего Востока около 1 трлн руб. при консервативном сценарии налогового режима, сообщают "Вести Экономика".

Как ожидается, компания в текущем году инвестирует в проекты на Дальнем Востоке 52 млрд руб., из которых 27 млрд руб. будут направлены на разведку и добычу нефти, 23 млрд руб. пойдут на модернизацию Комсмомольского НПЗ и развитие переработки нефти, а еще 2 млрд руб. будет инвестировано в нефтепродуктообеспечение.

По словам Сечина, сейчас работу на арктическом шельфе Восточной Сибири и Дальнего Востока ведутся на 20 лицензионных участках.