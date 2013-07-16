Цена нефти обвалилась на негативных статданных из США

На мировых торгах во вторник, 16 июля, цены на нефть снижаются на негативной статистике из США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,16% - до 108,92 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,25% и составила 106,05 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Негативно на стоимость нефтяных фьючерсов влияет статистика от Министерства торговли США, согласно которой, объем розничных продаж в стране вырос в июне на 0,4%, что в два раза ниже прогнозов экспертов.

Позже во вторник на стоимость нефти может повлиять публикация API данных по запасам сырья в США. Аналитики прогнозируют снижение показателя.

Експерты отмечают, что если прогнозы по запасам подтвердятся, то фьючерсы вновь будут расти.