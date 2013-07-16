«Укртрансгаз» в 2013 году увеличит затраты на подготовку к отопительному сезону на 66%

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2013 году направит 888 млн грн для подготовки к отопительному сезону 2013/2014 гг., что на 66% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении компании.

«Для бесперебойного прохождения отапливаемого сезона 2013/2014 гг. ПАО «Укртрансгаз» планирует выполнить работ и мероприятий на общую сумму 888 млн грн, что на 66%, или 400 млн грн больше показателей прошлого года», - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что в соответствии с планом-графиком подготовки объектов в осенне-зимний период 2013/2014 года, запланировано выполнить 31 комплексное мероприятие, что на 17% больше показателей прошлого года.

«В частности, запланировано провести внутритрубную диагностику 505 км, отремонтировать 55 километров магистральных газопроводов, 27 газоперекачивающих агрегатов, 118 ГРС и др.», - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. Вместе с тем, в российской компании «Газпром» заявили, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, 14 млрд кубометров достаточно для технического и технологического обеспечения бесперебойных поставок топлива в Европу.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Читайте также:

Fitch заявляет о рисках для поставок российского газа в Евросоюз зимой

«Газпром» нашел предлог для третьей «газовой войны» с Украиной

Ставицкий: для бесперебойного транзита достаточно 14 млрд куб. м газа в хранилищах