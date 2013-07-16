Продажи бензина через АЗС незначительно выросли

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в июне 2013 года увеличились на 0,25% - до 284,5 тыс. тонн по сравнению с 283,8 тыс. тонн в мае, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в июне текущего года увеличились по сравнению с маем до 166 тыс. тонн с 163,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в мае 2013 года увеличились на 14% - до 283,8 тыс. тонн по сравнению с 249,8 тыс. тонн в апреле.

Кабинет министров Украины намерен в месячный срок решить вопрос продления сроков действия стандартов качества нефтепродуктов марки Евро-3.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.

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Потребление бензина в Украине снизилось на 7,6%, дизтоплива - на 5,3%