Недостаток газа в ПХГ Украины угрожает обязательствам «Газпрома» перед ЕС – депутат Госдумы

Москва. Недостаток газа в ПХГ Украины угрожает срывом обязательств «Газпрома» зимой перед европейскими потребителями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.

«По оценкам «Газпрома», в ПХГ Украины должно быть 19 млрд куб. м газа, Украина говорит – ей хватит 14 млрд куб., а все зависит от того, будет зима холодной или теплой. Если будет теплой – хватит 14 млрд., а если холодной – не хватит. Тогда «Газпром» нарушит условия поставки газа для потребителей в Восточной Европе», - сказал Завальный.

Депутат уверен, что если так произойдет, то «виновата по сути Украина».

По его словам, Украина в рамках подписанных контрактов с «Газпромом» обязана обеспечивать необходимый запас газа.

Завальный также отметил, что Европа старается дистанцироваться от обсуждения этого вопроса.

«В Европе нам говорят, что разборки с Украиной – это ваши отношения, а мы имеем отношения с вами (с Россией) и вы отвечаете за все», - сказал он.

Завальный также отметил, что мощные ПХГ в Украине создавались во времена Союза для прохождения зимних максимумов потребления поближе к европейским потребителям.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. Вместе с тем, в российской компании «Газпром» заявили, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, 14 млрд кубометров достаточно для технического и технологического обеспечения бесперебойных поставок топлива в Европу.