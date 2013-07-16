Западные компании против передачи украинской ГТС в управление «Газпрому» - депутат Госдумы

Москва. Западные компании, планирующие добывать сланцевый газ в Украине, против передачи ее ГТС в управление российскому газовому монополисту «Газпрому».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня, 16 июля, на брифинге в Москве сказал заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.

«Есть влияние в какой-то степени Евросоюза и США (в вопросе недопуска «Газпрома» к ГТС Украины - УНИАН). Все месторождения предполагаемого сланцевого газа по схеме СРП разрабатываются американскими компаниями, и в перспективе им будет нужен доступ к трубе, они боятся ограничений доступа к трубе, в случае значительных объемов добычи, превышающих потребности Украины», - сказал Завальный.

По его мнению, эти компании лоббируют сохранение трубы в собственности государства, и это накладывает ограничения на принятие решения правительством Украины о возможности модернизации и управления ГТС российским «Газпромом».

Кроме этого, Завальный считает, что по политическим причинам, не связанным с экономикой, Украина отказывается от создания консорциума по управлению ее ГТС.

«Позиция в Украине простая – «сам не гам, и другому не дам». Сами не справляются и нам не дают возможность, поэтому Россия будет строить «Южный поток». Причина этому - чисто политическая. Экономики здесь нет», - сказал Завальный.

По его словам, если Украина даст возможность России провести модернизацию ГТС, стать участником в ее в управлении, то это будет гарантированная надежность поставок, как для Украины, так и для Европы.

Как сообщал УНИАН, в начале июля глава российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что Россия не пойдет на снижение цены на газ для Украины без передачи под ее контроль украинской газотранспортной системы (ГТС) и поэтому усиливает давление на украинскую сторону для решения этого вопроса.

В конце июня Американская торговая палата в Украине (АТП) предложила правительству Украины провести глубокую реорганизацию газового рынка с последующим размежеванием функций по добыче газа и его транспортировке с целью формирования должной инфраструктуры, позволяющей в полной мере реализовать реформу нефтегазового сектора и возможную приватизацию газотранспортной системы.

По словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.