Госдума намерена принять закон о либерализации поставок СПГ на внешние рынки

Москва. Государственная Дума Россия осенью намерена принять закон о либерализации поставок сжиженного природного газа (СПГ) на внешние рынки, исключающий возможность конкуренция российского СПГ с российским трубопроводным газом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.

«Скорее всего будет в каком-то виде принят закон, который позволит либерализовать поставки СПГ на внешний рынок», - сказал Завальный. По его словам, предполагается, что закон в парламент внесет правительство России.

Завальный отметил, что нужно создать условия для торговли СПГ уже сегодня и заключать соответствующие контракты до момента ввода в эксплуатацию мощностей по производству СПГ. При этом главным условием торговли сжиженным газом должно стать отсутствие конкуренции с российским трубопроводным газом.

Завальный отметил, что на мировой рынок СПГ поставляют 26 стран, и конкуренция должна быть именно с ними.

Депутат не исключил, что в РФ будет создан специальный орган при правительстве или министерстве энергетики, который будет определять условия и объемы поставок российского газа – как трубопроводного, так и СПГ.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа и поэтапно либерализовать его экспорт.

По словам Путина, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа составляет всего 3,6%.

21 июня Путин сообщил, что ожидаемое удвоение потребления сжиженного природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) позволяет России принять решение о постепенной либерализации экспорта СПГ.

По российскому законодательству, экспортировать природный газ имеет право только компания «Газпром». В Минэнерго ранее сообщали о возможности экспорта СПГ российской компанией «НОВАТЭК» – крупнейшим независимым производителем природного газа в Российской Федерации. Также нарастить производство СПГ планирует «Роснефть».

В 2018 году «Газпром» намерен ввести в эксплуатацию первую линию завода по производству СПГ во Владивостоке.