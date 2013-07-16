Генпрокуратура закрыла дело против экс-главы "Нафтогаза"

Генеральная прокуратура Украины закрыла в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело против бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого ранее подозревали в превышении власти и служебных полномочий при подписании газового соглашения с РФ в 2009 году.

Об этом РИА «Новости» сообщили в отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры.

"Поскольку во время расследования было установлено, что Дубина действовал по прямому указанию экс-премьер-министра Украины Тимошенко и при этом был введен ею в заблуждение, 11 января 2012 года следователь обосновано закрыл уголовное дело против Дубины на основании пункта 2 статьи 6 УПК Украины 1960 года - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - говорится в официальном ответе ГПУ на запрос агентства.

В октябре 2011 года суд в Киеве по аналогичному обвинению приговорил к семи годам тюрьмы экс-премьера Юлию Тимошенко. Согласно решению суда, Тимошенко на переговорах в Москве заставила Дубину подписать соглашение с "Газпромом" о купле-продаже газа на 2009-2019 годы, выдав на подписание собственные директивы вместо директив Кабинета министров. Генеральная прокуратура Украины в апреле 2011 года возбудила против Дубины уголовное дело по факту превышения полномочий при подписании контракта. Выступая на процессе против Тимошенко, Дубина заявил, что не подписал бы газовое соглашение с Россией в 2009 году, если бы знал, что директивы не утверждены правительством.