Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

«Да. Уже идет. Я думаю, что буквально дни (идет закачка газа в ПХГ — УНИАН)», - сказал Чех.

«Сейчас мы идем по таким графикам, по объемам закачки, которые обеспечат покрытие сезонных колебаний нашего внутреннего спроса, и покрытие колебаний спроса потребителей Европейского союза», - подчеркнул замминистра энергетики.

Также Чех отметил, что «Укртрансгаз» приступил к закачке природного газа в ПХГ безотлагательно.

«Сегодня только разговаривали с «Укртрансгазом». Мы сейчас безотлагательно (приступили к закачке - УНИАН). У нас времени еще чего-то ожидать, не было. Были вопросы в переговорах с «Газпромом», - отметил Чех.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В это же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что 14 миллиардов кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.

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