«Нафтогазу» для закачки газа в ПХГ необходимо минимум 2 млрд долл. - эксперт

Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» для осуществления закачки природного газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период необходимо найти минимум 2 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

«До начала отопительного сезона Украине надо будет закачать как минимум 8 млрд куб. м газа, чтобы довести его объем в хранилищах до 15 млрд. При текущем уровне цен, это около 3,2 млрд долларов. У «Нафтогаза» сейчас есть 1 млрд долларов, полученный от «Газпрома» в виде предоплаты. Остальные 2 млрд надо будет искать из других источников», - сообщил эксперт.

Также он отметил, что 15 млрд в хранилищах — это минимальный уровень, который дает «маленькое» пространство для маневра в случае резкого падения температуры зимой в Европе и Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Сергея Чеха, Украина уже приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В это же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что 14 миллиардов кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.