Chevron будет разрабатывать месторождения сланцевой нефти в Аргентине

Аргентинская государственная компания YPF объявила во вторник о подписании с американской Chevron соглашения о совместной эксплуатации Vaca Muerta - третьего по величине месторождения нетрадиционных углеводородов в мире, объем инвестиций со стороны Chevron превысит 1,2 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Общая площадь месторождения составляет около 30 тысяч квадратных километров, из которых YPF осваивает 12 тысяч. Как следует из соглашения, Chevron выделит 1,2 миллиарда долларов на первую фазу разработки, включающую бурение 100 скважин. Первые 300 миллионов будут выделены сразу же после получения соответствующих разрешительных документов от властей провинции Неукен, где находится месторождение. Во время первой фазы работы будут вестись в зоне "Генерал Энрике Москони" общей площадью 20 квадратных километров. Учитывая предшествующие вложения YPF, объем общих инвестиций первой фазы составляет 1,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что в ходе второй фазы потребуется бурение 1,5 тысяч дополнительных скважин, что обеспечит к 2017 году ежедневное производство 50 тысяч баррелей нефти и 3 миллионов кубических метров природного газа. Таким образом, Vaca Muerta может стать основным производственным активом YPF и, возможно, всей Аргентины.

Гигантское месторождение нетрадиционных углеводородов Vaca Muerta было обнаружено в 2010-11 годах в провинции Неукен. По данным специалистов, Аргентина обладает третьими по величине в мире запасами сланцевого газа, после США и Китая.