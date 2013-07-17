Нефть торгуется разнонаправленно на статданных из США и новостях из Египта

На мировых торгах в среду, 17 июля, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне статданных из США и новостей из Египта.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,28% - до 109,4 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,3% и составила 105,68 доллара за баррель, передает Bloomberg.

16 июля Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю, завершившуюся 12 июля, сократились на 2,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,88 миллиона баррелей нефти - до минимального уровня за последние пять месяцев.

Как отмечают эксперты, стоимость нефти поддерживается стабильным спросом. Поднять цены на нефть может значительное снижение доллара и ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в Египте, где в ночь на среду боевики атаковали военную базу. Нападение произошло близ города Рафах, рядом с египетско-израильской границей. В начале июля в нескольких городах на севере Синая произошли беспорядки и нападения, организованные сторонниками движения "Братьев-мусульман" и отстраненного от власти президента Египта Мухаммеда Мурси.

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