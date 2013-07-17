США начнут регулярные поставки сланцевого газа за рубеж в 2015 году

Основными покупателями американского сжиженного сланцевого газа станут государства Евросоюза и Япония. Как сообщил во вторник телеканал NBC, для ЕС планируется обеспечить эффективную диверсификацию источников получения газа.

При этом регулярные поставки за рубеж начнутся уже в 2015 году. Экспорт сжиженного сланцевого газа будет осуществляться через терминалы компаний Freeport LNG на берегу Мексиканского залива в штате Техас и Sabine Pass LNG в Кэмерон-Пэриш в штате Луизиана. Только поставки из луизианского терминала составят 20 млн тонн ежегодно. Среди первых импортеров значится британская газораспределительная компания Centrica, передает ИТАР-ТАСС.

В США разведанные запасы сланцевого газа составляют 24,4 трлн кубических метров. Использование современных технологий позволяет считать технически извлекаемыми пока лишь 3,6 трлн кубометров.

Революцию в энергетической сфере вызвало резкое увеличение объемов добычи природного газа за счет освоения сланцевых месторождений в США. Доля сланцевого газа в общем объеме добычи уже через два года может составить почти 190 млрд кубометров.

Ранее эксперты заявляли, что экспорт США сланцевого газа произведет революцию на мировом энергетическим рынке.

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