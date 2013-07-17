Ставицкий обсудил с представителями PetroChina сотрудничество в нефтяной отрасли

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий обсудил с представителями китайской энергетической компании PetroChina International сотрудничество в нефтяной отрасли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно сообщению, китайскую сторону представляли вице-президент компании PetroChina International Лу Цзяньчы и заместитель директора компании PetroChina International (СНГ) Чжан Дунчэн.

Справка УНИАН. PetroChina International — китайская государственная нефтяная компания. Штаб-квартира в Пекине.

PetroChina "отобрала" в первом квартале 2012 года у ExxonMobil мировое лидерство по объему добычи нефти. Среднесуточная добыча нефти китайской компанией в то время составила 2,43 миллиона баррелей в день, ExxonMobil - 2,3 миллиона.

На февраль 2013 года капитализация PetroСhina составила 330,1 млрд долл., для сравнения: ExxonMobil - 406,4 млрд долл., Shell - 262,5 млрд долл., Chevron - 216,9 млрд долл.

PetroChina - дочерняя компания CNPC (China National Petroleum Corporation), котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. CNPC принадлежат 86% акций компании.