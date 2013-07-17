Узбекистан прекратил газоснабжение южного региона Киргизии

Узбекская сторона прекратила подачу природного газа на юг Киргизии, в результате чего потребители южного региона республики остались без газоснабжения, сообщил журналистам в среду генеральный директор ОАО "Кыргызгаз" Тургунбек Кулмурзаев.

По его словам, подача газа "Узтрансгазом" была прекращена ночью в среду. "Причины не знаем - не можем дозвониться до "Узтрансгаза". Я сам не понимаю, почему отключили", - сказал он.

Глава киргизского газового ведомства признал, что Киргизия имеет долг перед узбекскими поставщиками в размере 88 тысяч долларов, но это сумма не критичная, передает РИА "Новости". "Зимой долг был больше, но спасибо, что зимой юг не отключали", - отметил он.

По словам Кулмурзаева, в настоящий момент без газа остаются такие крупные города, как южная столица республики город Ош, Хайдаркан и Кадамжай. В Джалал-Абаде по данным на утро среды газ есть.

На прошлой неделе правительство РФ одобрило проект соглашения, согласно которому все активы национального газового оператора "Кыргызгаз", в том числе газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища топлива и т.д. будут переданы ОАО "Газпром" за один доллар.

Киргизия гарантирует исключительное право компании на импорт природного газа в страну, защиту инвестиций "Газпрома" и его дочерних обществ от экспроприации и национализации. В свою очередь российская сторона гарантирует вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры, принадлежащей компании, в размере не менее 20 миллиардов рублей в течение пяти лет.