ЕБРР может выделить Донецку и Днепропетровску 35 млн евро для повышения энергоэффективности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить суммарно 35 млн евро кредита под гарантии городских властей для реализации двух проектов повышения энергоэффективности городского хозяйства и коммунальных объектов в Донецке и Днепропетровске, говорится в проектной документации банка, подготовленной к заседанию Совета директоров ЕБРР.

Как отмечается, заседание состоится 17 сентября. Тогда же может быть принято решение о финансировании проектов.

В частности, проект в Днепропетровске предполагает обустройство общественных зданий и уличного освещения. Общая стоимость проекта оценивается в 22,5 млн евро, из которых 20 млн евро может быть выделено по линии ЕБРР и 2,5 млн евро – по линии «Восточноевропейского партнерства за энергоэффективность и защиту окружающей среды» (E5P). Соответствующее решение E5P было принято в декабре 2012 года.

Ожидается, что исполнителями работ станут частные компании – подрядчики, победители предварительно организованного тендера. Клиентом проекта выступит "Днепропетровская муниципальная энергосервисная компания", полностью принадлежащая городским властям Днепропетровска.

Проект в Донецке предполагает выделение кредита в размере 15 млн евро предприятию «Донецкгортеплосеть», управляемому городскими властями Донецка. Средства выделяются на установку подстанций, замещение труб, модернизацию бойлеров и систем контроля, установление новых газовых котлов. «Цель проекта – существенно улучшить энергоэффективность объектов, снизить энергопотери, газопотребление и повысить качество теплоснабжения в городе», - говорится в проектной документации ЕБРР.

Ранее, в эксклюзивном интервью УНИАН, глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявлял, что Европейский банк реконструкции и развития не намерен сокращать портфель проектов в государственном и частном секторе, однако назвал определяющим фактором в этом отношении позицию инвесторов и правительства Украины в части противодействия коррупции и улучшения бизнес-климата.