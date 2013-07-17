Наибольшую часть электроэнергии в 2012 году произвели атомные электростанции, а денег получили – тепловые

Преимущественно частные украинские тепловые электростанции (ТЭС), работающие на угле и природном газе, в 2012 году произвели 39,73% всей электроэнергии в стране, но получили за нее 54,12% всех средств, затраченных на закупку электроэнергии у производителей.

Об этом сообщило госпредприятие "Энергорынок", которое выполняет функции коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии.

При этом государственные атомные электростанции (АЭС) Украины в прошлом году покрыли 46,97% потребностей страны в электроэнергии, получив от "Энергорынка" лишь 23,16% всех средств, затраченных на закупку электроэнергии у производителей.

Такая диспропорция объясняется тем, что "Энергорынок" покупает электроэнергию у эксплуатирующих ТЭС компаний по ценам, которые в несколько раз выше тарифа госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" на отпуск электроэнергии, генерируемой отечественными АЭС.

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в 2012 году произвели 7,02% всей электроэнергии, а их доля в общих затратах "Энергорынка" на закупку электроэнергии составила 17,01%.

Гидроэлектростанции (ГЭС) в прошлом году обеспечили выработку 5,85% всей электроэнергии, при этом получили лишь 2,94% всех средств, затраченных "Энергорынком" на покупку электроэнергии.

Производство электроэнергии в Украине в 2012 году увеличилось на 2,1% по сравнению с 2011 годом – до 198,097 млрд кВт/ч, тогда как потребление электроэнергии лишь на 0,4% – до 188,436 млрд кВт/ч. При этом экспорт электроэнергии в прошлом году возрос 51,5% – 9,745 млрд кВт/ч.

Рынок электроэнергии в Украине работает по модели единого оптового покупателя – "Энергорынок" приобретает электроэнергию у абсолютного большинства производителей (ТЭС, АЭС, ТЭЦ, ГЭС и др.) по различным ценам, а затем реализует по средневзвешенной цене областным энергоснабжающим компаниям (облэнерго) и другим поставщикам для последующей поставки непосредственно конечным потребителям: коммерческим и бытовым абонентам.