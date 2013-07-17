Украина во втором полугодии нарастит торговый дефицит в связи с закачкой газа в ПХГ - эксперт

Дефицит платежного баланса Украины во втором полугодии опять начнет расти в связи с возобновлением закачки газа в подземные газовые хранилища, и достигнутая в первом полугодии экономия валюты обернется большими валютными расходами под конец года.

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

«По источникам финансирования импорта газа мы можем говорить только о валютных резервах, поскольку доступ к внешним рынкам ограничен, а договора с МВФ не предвидится. Но нельзя исключать потенциальной продажи части ГТС, как источника финансирования дефицита, или же привлечения нового кредита от «Газпрома», - подчеркнул Паращий.

Он обратил внимание, что перспектива значительных расходов базируется на том, что среднемесячный объем закачки газа составит 2.6 млрд кубометров до конца года. «Для того, чтобы Украина смогла запастись газом, среднемесячный объём импорта в страну должен составить около 2.6 млрд кубометров до конца года. Такие темпы импорта газа гарантируют выполнение годового плана в 27,3 млрд кубометров. Для сравнения, средний объем импорта за 5 месяцев 2013 года составил 1.9 млрд, а в мае – 0.9 млрд», - подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание, что запланированный импорт может оказаться больше вследствие провала планов по собственной добыче. «Также нужно брать во внимание, что запланированный объём импорта (27,3 млрд куб. м) предусматривает рост собственной добычи на 10% до конца года. По итогам полугодия, мы имеем рост добычи всего на 2,3%. Если запланированный результат по собственной добыче не будет достигнут, что вполне вероятно, для соблюдения прогнозного баланса нужно будет импортировать еще около 1,0 – 1,3 млрд кубометров», - отметил Паращий.

При этом он не исключил, что в такой ситуации Украина может в принципе пересмотреть объемы импорта. «Мы не исключаем, что Украина примет решение импортировать меньше газа и остаться с более низкими запасами на начало отопительного сезона», - обратил внимание эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период. Планируется закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. В то же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС. В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что 14 миллиардов кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.

Опрошенные УНИАН эксперты подчеркивают, что Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» для осуществления закачки природного газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период необходимо найти минимум 2 млрд долл.