Быстрее всего в Украине дешевеет производство электроэнергии из возобновляемых источников - эксперт

В Украине производство электроэнергии с использованием природного газа, угля и ядерной энергетики продолжает дорожать. Конкуренцию традиционным энергоресурсам составляют возобновляемые источники энергии из солнца, ветра, биомассы, производство которых с каждым годом дешевеет. Об этом в комментарии УНИАН заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Быстрее всего в Украине дешевеет производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии. И такая тенденция будет сохраняться в последующие 20 лет, так как на законодательном уровне закреплено обязательное снижение коэффициента стоимости производства электроэнергии из энергии ветра, солнца или биомассы», - сказал Корольчук.

В то же время, по его словам, за последние несколько лет производство электроэнергии из традиционных источников продолжает дорожать. Только за 2012 год в Украине возросла стоимость производства электроэнергии из ядерной энергии (АЭС) – на 13,46%, из угля (ТЭС) – на 6,1%.

Корольчук убежден, что в дальнейшем инвесторы энергетической отрасли Украины будут ориентироваться, в первую очередь, на факторы экологии и безвредности для здоровья населения: «В частности, производство электроэнергии из угля является еще более дорогим, так как наносится вред здоровью населения выбросами серы, азота, пылью. Выбросы также причиняют непоправимый урон экологии. Возобновляемые источники энергии, наоборот, не вредят окружающей среде. Зарубежные инвесторы в энергетику Украины уже сейчас учитывают эти факторы в своей деятельности».

Как отметил эксперт, электростанции на возобновляемых источниках энергии за исключением крупных гидроэлектростанций обеспечили выработку 0,43% всей электроэнергии в Украине в 2012 году. При этом получили 2,77% всех средств, перечисленных производителям за отпущенную электроэнергию.

Производство электроэнергии на тепловых электростанциях, использующих уголь, составило 39,43% от всего объема произведенной электроэнергии в Украине. При этом стоимость произведенной на ТЭС энергии составила 54,12% от всего объема стоимости электроэнергии в Украине – более 34 млрд. грн.