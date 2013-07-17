Кабмин предоставит госгарантии на строительство Днестровской ГАЭС и 2 проекта в Виннице

Финансово-кредитный совет, возглавляемый первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, утвердил три первых проекта, для реализации которых правительство предоставит государственные гарантии, среди которых проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС и 2 проекта развития транспортной инфраструктуры в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Арбузов на заседании Кабинета министров.

“На своем первом заседании совет утвердил три проекта, которые мы с вами должны рассмотреть на заседании правительства. А именно: 2 проекта развития транспортной инфраструктуры в городе Винница, и проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС”, - сказал Арбузов.

Он подчеркнул, что проект строительства ГАЭС является крупнейшим в Европе по масштабам в сфере гидроэнергетики.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов возглавил финансово-кредитный совет по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под государственные гарантии (постановлении Кабмина №404 от 3 июня 2013 г.). Также в состав совета вошли министр экономического развития и торговли, глава Национального банка (при его согласии) и вице-премьер-министр согласно распределению функциональных полномочий (член финансово-кредитного совета с правом голоса не на постоянной основе).

16 июля директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук сообщила, что инвестиционный проект компании «Укргидроэнерго» на 1,54 млрд грн стал одним из первых претендентов на финансирование согласно новому порядку Кабинета министров по привлечению средств под госгарантии. «Есть первых два проекта по постановлению 404, и как только они будут утверждены правительством, банки начнут кредитовать. На 1,5 млрд грн будет проект «Укргидроэнерго» и на 200 млн грн - город Винница», - сказала Пахачук.

Справка УНИАН. Днестровская ГАЭС мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года.

13 июля в ходе заседания оперативного штаба по строительству Днестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что строительство первой очереди Днестровской ГАЭС завершится в 2015 году.