«Нафтогаз» в июне закупил у «Газпрома» 1,5 млрд куб. газа

НАК “Нафтогаз Украины” в июне закупил у “Газпрома” 1,5 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин сообщил журналистам сегодня.

“Полтора миллиарда кубометров”, - сказал Бакулин, отвечая на вопрос УНИАН об объеме закупленного «Нафтогазом» у «Газпрома» газа в июне.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35% - до 10,3 млрд куб. м.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Цена российского газа по контракту от 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» в июне 2013 года, с учетом скидки, составляла 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров, в первом квартале 2013 года - более 406 долл. США за тыс. куб. м.