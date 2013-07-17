Введение РФ пошлин на импорт украинских труб ударит по ее нефте- и газодобытчикам — эксперт

Решение правительства России не продлевать во втором полугодии квоты на беспошлинную поставку украинских труб отразится в первую очередь на работе российских добытчиков нефти и газа и помешает их планам по наращиванию добычи.

Об этом в комментарии УНИАН заявил аналитик инвестиционной компании Eavex Capital Иван Дзвинка.

«Введение пошлин на импорт украинских труб, скорее всего, приведет к повышению их стоимости на 3-5% от средних рыночных цен в России. Это, в свою очередь, ударит прежде всего по экономике добытчиков газа и нефти, а также может помешать планам России наращивать добычу», - подчеркнул эксперт. При этом он не уточнил, возможен ли отказ российских производителей от украинской продукции в связи с ее подорожанием.

Как сообщал УНИАН, 16 июля правительство Российской Федерации приняло решение не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб. Соответствующее решение озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Справка УНИАН. В сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тыс. тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тыс. тонн.

Поставки трубной продукции свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.