В подземных хранилищах Украины уже накоплено 9 млрд кубов газа. План на июль - 1,5 млрд кубов

В подземных газовых хранилищах Украины накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин.

«Закачано 9 млрд кубов газа. Сейчас 9 млрд кубометров в ПХГ. В текущем месяце планируем импортировать 1,5 млрд кубов», - сказал Бакулин.

Как сообщал УНИАН, Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период. Планируется закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. В то же время, в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что 14 млрд кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.