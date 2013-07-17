«Нафтогаз» намерен продлить кредит «Газпромбанка» на 5 лет

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена пролонгировать на 5 лет действие кредитного соглашения с российским «Газпромбанком», предусматривающего выделение «Нафтогазу» 2 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин.

«Мы планируем пролонгировать на 5 лет кредитный контракт с «Газпромбанком», - сказал он.

При этом Бакулин подчеркнул, что НАК в этой связи рассчитывает на государственные гарантии в размере 500 млн грн. «Надо будет 500 млн грн госгарантий», - отметил глава правления НАК.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с открытым акционерным обществом «Газпромбанк» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года. Вместе с тем, «Газпромбанк» в ходе переговоров с НАК «Нафтогаз Украины» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами в сумме 2 млрд долл. при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственными гарантиями.

В связи с этим 4 июля Кабинет министров Украины вышел с предложением к парламенту предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с ОАО «Газпромбанк» (Российская Федерация) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком», в размере 1,6 млрд грн.