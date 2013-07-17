Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» с дефицитом 18 млрд грн

Кабинет министров утвердил финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2013 год с дефицитом 18 млрд гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы приняли в целом, но там есть еще некоторые вопросы, связанные с налогообложением. В целом дефицит мы серьезно прекратили. Где-то около 18 миллиардов гривень будет дефицит», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что с учетом всех финансовых показателей по итогу года, компания может рассчитывать на прибыль.

«С учетом вообще всех показателей, то да», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос можно ли ожидать, что по итогу года компания будет прибыльной.

Как сообщал ранее УНИАН, компания «Нафтогаз Украины» в 2012 году получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

Кабинет министров Украины с конца апреля 2013 года предпринимал попытки утвердить финансовый план «Нафтогаза Украины», однако окончательного решения принять не мог.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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