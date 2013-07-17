Россия готова внести 42 млн долл. за акции Завода по производству ядерного топлива

Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ готова внести 42 млн долл. для дополнительной эмиссии акций украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива».

Об этом сообщает пресс-служба компании "Русатом Оверсиз".

«Российская сторона проинформировала, что на данный момент 42 млн долларов уже зарезервированы компанией ТВЭЛ и готовы к внесению за акции дополнительной эмиссии», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что 11 июля 2013 года по результатам заседания российско-украинского оперативного штаба по осуществлению общей координации работ по сооружению завода по производству ядерного топлива, было принято решение в августе начать подготовку к дополнительной эмиссии акций будущего завода.

В тоже время, как передает пресс-служба, было принято решение приступить к подготовительным работам по строительству завода в августе-сентябре этого года.

«Экспертная оценка проекта подготовительного периода практически проведена, и на этой неделе могут быть получены документы, которые позволят начать подготовку к началу строительных работ непосредственно на площадке. На заседании штаба было принято решение приступить к подготовительным работам в августе-сентябре этого года», - отмечается в сообщении.

При этом в компании подчеркивают, что стадия проектирования завода окончена, и генеральный проектировщик - Украинский НИПИИ промышленной технологии - направил проектную документацию заказчику – СП «Завод по производству ядерного топлива», который в свою очередь направит ее на этой неделе на государственную экспертизу.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 июля 2013 года министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что российская сторона выразила готовность профинансировать выкуп дополнительной эмиссии акций украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива» в объеме 50 млн долл.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

В марте 2013 года акционеры предприятия «Завод по производству ядерного топлива» выразили намерение до 1 июля 2013 года внести в уставный капитал завода (путем проведения дополнительной эмиссии) 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл.