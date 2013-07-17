Украина за полгода увеличила добычу газа до 10,2 млрд кубометров

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,7% - до 10,2 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в июне 2013 года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% - до 1,7 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-мае 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,1% - до 8,5 млрд куб. м.

В подземных газовых хранилищах Украины, по состоянию на 17 июля, накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

«Нафтогаз Украины» в июне закупил у «Газпрома» 1,5 млрд куб. м газа, в июле планирует столько же.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

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