Украина заметно снизила производство бензина

Украина в январе-июне 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 48% - до 510 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в июне текущего года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 11,5% - до 81,2 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 6 месяцев 2013 года составило 472 тыс. тонн, что на 40,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

В тоже время, производство дизельного топлива в июне текущего года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8% - до 73,6 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-июнь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 49,9% - до 265 тыс. тонн. В июне 2013 года производство мазута составило 22,7 тыс. тонн, что на 54,5% меньше, чем в мае 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июне 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,5 млн тонн, что на 40,2% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в июне 2013 года увеличились до 284,5 тыс. тонн по сравнению с 283,8 тыс. тонн в мае.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.