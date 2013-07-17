Украина снизила добычу нефти на 6,5%

Добыча нефти в Украине в январе-июне 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,5% – до 1,087 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча нефти в июне 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 4,6% - до 181 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2012 года упала на 3,5%.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.