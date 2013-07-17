Украина сократила производство электроэнергии на 3,2%

Производство электроэнергии в Украине за январь-июнь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,2% - до 96,9 млрд кВт/ч.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство электроэнергии в июне 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1% - до 14,5 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 44%, за январь-июнь 2013 года сократили производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% - до 42,4 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции за указанный период сократили генерацию на 7,9% - до 44,6 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции нарастили объем производства на 51,5% - до 9,3 млрд кВт/ч.

Относительно новое для страны направление в энергетике - ветровые и солнечные электростанции - за 6 месяцев 2013 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 108,6% - до 0,5 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.