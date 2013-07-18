Правительство РФ выставляет на аукцион газоносный участок в Азовском море

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона на право пользования курганским участком в Темрюкском заливе Азовского моря, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров, передает ПРАЙМ.

Согласно распоряжению, участие в аукционе может принять любое заинтересованное лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, подавшее заявку в установленном порядке и отвечающее требованиям к пользователям недр на участках федерального значения.

Курганский участок недр имеет площадь 331,2 квадратных километра. Прогнозные ресурсы газа по состоянию на 1 января 2009 года составляют: по категории Д1 – 12,1 миллиарда кубометров, по категории Д2 – 1,2 миллиарда кубометров.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 879 тысяч рублей. Победителем признается участник, отвечающий условиям аукциона и представивший лучшее предложение о размере разового платежа за пользование недрами, говорится в распоряжении.

В настоящее время в Темрюкском заливе работает СП "Роснефти" и ЛУКОЙЛа – ООО "Приазовнефть", которое осваивает нефтегазовое месторождение Новое.