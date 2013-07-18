Цена нефти обвалилась на фоне негативных новостей из США и Китая

На мировых торгах в четверг, 18 июля, цены на нефть снижаются на фоне заявлений МВФ относительно риска замедления темпов роста экономики Китая.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,12% - до 108,48 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,2% и составила 106,27 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Международный валютный фонд 17 июля опубликовал доклад по итогам консультаций с Китаем относительно состояния экономики страны. В сообщении отмечается риск замедления темпов роста экономики КНР.

Как подчеркивает МВФ, "внешние риски связаны с ростом еврозоны и других развитых экономик. Директорат отмечает способность Китая противостоять шокам извне, но рекомендует в будущем принять меры по укреплению политики в этом направлении".

Также рынок обратил внимание на опубликованные в среду макроэкономические данные из США. Количество новых домов в стране в июне снизилось на 9,9% по сравнению с маем и составило 836 тысяч, что стало самым низким показателем с августа 2012 года. Аналитики ожидали роста на 5% - до 960 тысяч. Число разрешений на строительство в июне сократилось на 7,5% в месячном выражении и составило 911 тысяч. Аналитики полагали, что число выданных разрешений выросло на 1,5% - до 1 миллиона.

Как сообщал УНИАН, Китай пережил несколько десятилетий головокружительного экономического роста, но теперь, по мнению аналитиков, власти КНР готовы смириться с более медленными темпами развития страны.

Рост валового внутреннего продукта Китая остается ниже уровня 8% на протяжении пяти кварталов подряд. Это явный признак беды, полагают эксперты.