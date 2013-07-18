«Газпром» выпустит облигации на 3,3 млрд долларов для кредитования «Южного потока»

"Газпром" хочет выпустить инфраструктурные облигации на 100 млрд руб. (приблизительно 3,3 млрд долл.), чтобы профинансировать российскую часть одного из своих самых рискованных и дорогих проектов — газопровода South Stream. До сих пор "Газпром" не претендовал на дешевое и долгосрочное госфинансирование, но на бюджет монополии все сильнее давят масштабные инвестиционные планы, пишет "КоммерсантЪ".

"Ъ" удалось ознакомиться с письмом зампреда правления и главного бухгалтера "Газпрома" Елены Васильевой, направленным 12 июля первому вице-премьеру Игорю Шувалову (в это время госпожа Васильева являлась врио председателя правления монополии). Топ-менеджер просит господина Шувалова поручить федеральным органам исполнительной власти и ВЭБу "рассмотреть возможность" инвестирования пенсионных средств в инфраструктурные рублевые облигации монополии на сумму до 100 млрд руб. Деньги "Газпрому" нужны на строительство газотранспортной системы (ГТС) "Южный коридор" по территории России для подачи газа в газопровод South Stream и для газификации восьми регионов, указывает госпожа Васильева.

Проект системы газопроводов «Южный поток» (четыре нитки по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая) возник после газовых войн с Украиной. Он пойдет в обход ее территории от Нижегородской области до Анапы (этот участок оценивается в 509 млрд руб.) и далее по дну Черного моря в Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию с ответвлениями в Хорватию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина). Запуск проекта запланирован на декабрь 2015 г., на проектную мощность в 63 млрд куб. м в год он должен выйти в 2018 г. Точная стоимость будущего проекта не известна. С расширением российской системы «Южный поток» обойдется примерно в 27 млрд евро, считают аналитики.

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