"Транс Юкрейн" инвестирует в нефтеперерабатывающий комплекс в Николаеве 50 млн долл.

Общество с ограниченной ответственностью "Транс Юкрейн" намерено инвестировать 50 млн долларов в нефтеперерабатывающий комплекс в Николаеве возле порта "Октябрьск".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Николаеве сообщил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

Сегодня, 18 июля, в Николаевской облгосадминистрации Демидович и глава обладминистрации Николай Круглов подписали меморандум с "Транс Юкрейн" о сотрудничестве.

"Меморандум мы сегодня подписали о намерении реализовать крупный инвестиционный проект в районе порта "Октябрьск, это нефтепереработка", - сообщил журналистам замминистра Демидович.

Данный проект будет реализован на территории не самого порта, а на примыкающем к нему участке.

"Порт и инвестор должны отработать, они официально вам объявят цифры, инвестиции и т.д. Думаю, объем инвестиций в данным проект будет не меньше, чем 50 млн долларов", - сообщил Демидович.

Он не уточнил мощность планируемого комплекса.

"Здесь есть плотные отношения с точки зрения использования инфраструктуры порта для реализации этого проекта", - сообщил замминистра. Он уточнил, что инвестором выступит украинское предприятие "Транс Юкрейн".