Украина vs Газпром: кто оплатит тепло в батареях

В украинско-российской газовой игре после встречи премьеров двух стран Николая Азарова и Дмитрия Медведева 12 июля в Сочи начался новый этап «сотрудничества». Киев дал отмашку на закачку газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в осенне-зимний период, а Москва согласовала план газового взаимодействия. Но при этом Украина подтвердила заявленный ранее прогноз накопления «голубого топлива» в объеме 14 млрд кубометров. А настаивавшему на увеличении закачки до 19-20 млрд кубометров «Газпрому» посоветовала обеспечить оплату «требования» самостоятельно.

«Как я и говорил, мы идем к показателям на отопительный сезон в районе 14 миллиардов кубометров газа. Если они («Газпром» – ред.) пожелают увеличить, то мы будем не против», - заявил глава Минэнерго Эдуард Ставицкий.

В Минэнерго заявляют, что процесс наполнения хранилищ идет согласно графику и объемам, которые обеспечат покрытие сезонных колебаний внутреннего и европейского спроса. «Мы сейчас безотлагательно (приступили к закачке – ред.). У нас времени еще чего-то ожидать не было. Были вопросы в переговорах с «Газпромом», - сказал УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

Традиционно газ закачивается в хранилища в конце весны, в середине лета и осенью. Но Украина, снижая до минимума потребление дорогого российского газа, до 15 июля закачку не производила. К марту остатки газа в ПХГ составили всего 9,3 млрд кубометров. Для того, чтобы докачать недостающие порядка 6 млрд кубометров, времени предостаточно.

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр Тодийчук считает, что экстренности с закачкой газа не было.

«Внимание на закачке газа сфокусировали, так как не перестают звучать обвинения со стороны России, что Украина сорвет транзит, хотя мы не имеем контрактных обязательств по закачке газа. Подвижкой послужила встреча премьеров в Сочи, когда Медведев заявил, что Россия будет внимательно наблюдать, как Украина станет «в поте лица работать». Мы начали закачку, подтвердив - «работаем», - отметил УНИАН эксперт.

Проблема с закачкой газа возникает из года в год. Всему виной – традиция, которая сложилась во времена «дешевого» газа. Тогда Украина взяла на себя заполнение хранилищ. То есть, закладывала в ПХГ объемы, необходимые для россиян. Теперь, при нынешней высокой цене российского «голубого топлива», для заполнения хранилищ Украина вынуждена привлекать кредиты, неся при этом дополнительные затраты. Не помогают и авансы «Газпрома» за транзит газа в Европу. В тарифе за прокачку заложены деньги на модернизацию газотранспортной системы, ее развитие, на зарплату работников, а Украина все эти средства «выбрасывает» на закупку газа.

Тодийчук считает, что сложившаяся ситуация с закачкой газа – ненормальная, рваная, импульсивная работа с финансовыми потоками, что не идет на пользу Украине.

«Рано или поздно нужно будет придти к общему знаменателю с Россией, касающемуся транзита газа. Хорошо, что разговор на эту тему между странами идет летом, а не как обычно в декабре. До сентября можно дискутировать», - сказал Тодийчук.

Обсуждалась проблема закачки газа в хранилища и во время встречи премьеров Украины и России в Сочи, хотя конкретная информация по итогам переговоров глав правительств не обнародовалась. Вице-премьер-министр Юрий Бойко 17 июля, спустя 5 дней после сочинских обсуждений, лишь отметил, что «Нафтогаз» и «Газпром» отработали вариант взаимного сотрудничества, который позволит избежать всякого рода неприятностей. Эксперты считают, что такое возможно только при «очень определенных условиях» со стороны России.

По мнению Тодийчука, нынешний скандал вокруг закачки газа – очередной этап политики России взять под контроль ГТС, которая очень важна для нее в плане транспортировки газа в Европу, так как со строительством трубопровода Южный поток, который должен был бы стать альтернативой газотранспортной системы Украины, у Москвы очень серьезные проблемы. Хватает их и с Северным потоком в связи со сложностями эксплуатации.

«Скандал вокруг закачки газа Украиной поднят для того, чтобы в очередной раз заявить - отдайте ГТС, и вы забудете головную боль по поводу газа. Но отдать ГТС – отказаться от минимум полмиллиарда долларов прибыли. Другое дело, что эта прибыль тратится на компенсацию цен на газ для коммунэнерго. Но при этом ГТС остается одним из наиболее прибыльных предприятий Украины», - подчеркнул эксперт.

Газ - дорогое «удовольствие»

Закупка газа занимает львиную долю в импорте Украины, а ее стоимость постоянно держит в минусе платежный баланс. Стартовавшая закачка может спровоцировать значительные валютные расходы под конец года. Докачать в хранилища необходимо, как минимум, около 6 млрд куб. м газа. С учетом «харьковской скидки» в июне 2013 года цена российского газа составила 426,1 долл. Таким образом, «Нафтогазу» потребуется для выполнения поставленной задачи приблизительно 2,6 млрд долларов. Если учесть предоплату «Газпрома» в 1 млрд долларов за транзит, то недостает еще почти 2 млрд. При этом золотовалютные резервы Украины на начало июня составляли 23 млрд долл.

Как отмечает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, «источником финансирования импорта газа может быть только золотовалютные резервы, поскольку доступ к внешним рынкам ограничен, а договора с МВФ не предвидится. Но нельзя исключать потенциальной продажи ГТС, как источника финансирования дефицита, или же привлечения нового кредита от «Газпрома».

Украинские власти пока не озвучивали идею оформления нового займа для закачки газа, а вот в отношении кредитного соглашения, подписанного «Нафтогазом» с «Газпромбанком» 2 июля 2012 года на сумму 2 млрд долларов, решение принято. Соглашение будет пролонгировано на 5 лет. НАК, по словам ее главы Евгения Бакулина, для осуществления задуманного рассчитывает на государственные гарантии. Кабмин уже обратился в Верховную Раду с предложением их предоставить.

И еще один позитивный момент в плане газовой состоятельности Украины - Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» на 2013 год, сократив его дефицит до 18 млрд гривень. Ранее он предполагался в размере 32 млрд грн..

«Мы приняли в целом, но там есть еще некоторые вопросы, связанные с налогообложением. В целом дефицит мы серьезно прекратили. Где-то около 18 миллиардов гривень», - сказал глава Минэнерго, добавив, что с учетом всех финансовых показателей по итогу года компания может рассчитывать на прибыль.

Помочь снизить затраты на закачку газа и одновременно увеличить ее объем, сняв таким образом опасения «Газпрома», что газа в хранилищах для транзита в зимний период не хватит, может доступ к наполнению украинских хранилищ немецкой RWE. Но это нужно согласовать с Россией, предложение Украина уже сделала. Газ немецкой компании поставляется в нашу страну через Польшу с ноября 2012 года, он дешевле российского - в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров. Москва пока не дала ответ.

Вопрос закачки газа, а вернее теплых батарей в домах украинцев, скорее всего, будет рассмотрен во время планирующейся встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина 27 июля в Киеве. Газовые проблемы, которые давно вышли за рамки экономических, решают именно первые лица двух государств.

Нана Черная (УНИАН)