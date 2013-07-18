Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала лицензии на производство электроэнергии 6 солнечным электростанциям сроком на 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты комиссией на заседании в четверг.

В частности, лицензии выданы следующим компаниям: «Самбирская солнечная станция - 2» с планируемой мощностью 5 МВт (Львовская область), «Элитстройдонбасс» с планируемой мощностью 1 МВт (Донецкая область), «СОЛАР Квант» с планируемой мощностью 5 МВт (Орджоникидзе, АР Крым), «Ренджи Томашпиль» мощностью 4,5 МВт (Винницкая область), «Ренджи Бершадь» мощностью 7 МВт (Винницкая область), «Атлас Энерджи» мощностью 5 МВт (Херсонская область).

Как сообщал УНИАН, Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза (на 444,9 млн кВт/ч) больше, чем в 2011 году. Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.

В июне 2013 года НКРЭ (НКРЭ) оставила без изменений тарифы на производимую электроэнергию из возобновляемых источников.